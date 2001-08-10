Toyota Vitz опрокинулась и повредила семафор на трассе Южно-Сахалинск – Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 октября 2026 года в 19:50 на 275-м километре автодороги «Южно-Сахалинск – Оха» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 26-летняя водитель со стажем вождения один год, управляя Toyota Vitz, двигалась в северном направлении. При повороте направо она не справилась с управлением, совершила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием и повредила железнодорожный семафор.

В результате ДТП водитель получила травмы.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные условия.