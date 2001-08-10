На Сахалине за сутки камеры зафиксировали 3757 нарушений Правил дорожного движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресекли 113 нарушений ПДД РФ.
Как сообщили ТИА "Острова" в управлении ГИБДД по Сахалинской области, задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 3 водителя, находившихся за рулём в состоянии опьянения. Кроме того, задержаны 13 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишены такого права по решению суда.
Также привлечены к административной ответственности:
3 водителя - за управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке;
10 водителей - за управление транспортными средствами с "тонировкой" на стёклах;
2 водителя - за выезд на полосу встречного движения;
2 водителя - за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей (глушитель);
3 водителя - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками, и нарушение правил стоянки транспортных средств;
1 пешеход - за нарушение ПДД.
Составлено 5 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированную стоянку 7 автомобилей.
Стационарными комплексами фото- и видеофиксации зафиксировано 3757 нарушений Правил дорожного движения.
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