На Сахалине за сутки камеры зафиксировали 3757 нарушений Правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресекли 113 нарушений ПДД РФ.

Как сообщили ТИА "Острова" в управлении ГИБДД по Сахалинской области, задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 3 водителя, находившихся за рулём в состоянии опьянения. Кроме того, задержаны 13 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишены такого права по решению суда.

Также привлечены к административной ответственности:

3 водителя - за управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке;

10 водителей - за управление транспортными средствами с "тонировкой" на стёклах;

2 водителя - за выезд на полосу встречного движения;

2 водителя - за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей (глушитель);

3 водителя - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками, и нарушение правил стоянки транспортных средств;

1 пешеход - за нарушение ПДД.

Составлено 5 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 7 автомобилей.

Стационарными комплексами фото- и видеофиксации зафиксировано 3757 нарушений Правил дорожного движения.