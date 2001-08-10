Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2026
Сейчас 23:25
80,49|90,09
Участок региональной автодороги в Углегорском районе перекроют 30 октября
10:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки камеры зафиксировали 3757 нарушений Правил дорожного движения

На Сахалине за сутки камеры зафиксировали 3757 нарушений Правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресекли 113 нарушений ПДД РФ.

Как сообщили ТИА "Острова" в управлении ГИБДД по Сахалинской области, задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 3 водителя, находившихся за рулём в состоянии опьянения. Кроме того, задержаны 13 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишены такого права по решению суда.

Также привлечены к административной ответственности:

3 водителя - за управление транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке;

10 водителей - за управление транспортными средствами с "тонировкой" на стёклах;

2 водителя - за выезд на полосу встречного движения;

2 водителя - за управление транспортными средствами при наличии технических неисправностей (глушитель);

3 водителя - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками, и нарушение правил стоянки транспортных средств;

1 пешеход - за нарушение ПДД.

Составлено 5 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 7 автомобилей.

Стационарными комплексами фото- и видеофиксации зафиксировано 3757 нарушений Правил дорожного движения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?