Тихоокеанское
информационное агентство
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Участок региональной автодороги в Углегорском районе перекроют 30 октября
16:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок региональной автодороги в Углегорском районе перекроют 30 октября

Участок региональной автодороги в Углегорском районе перекроют 30 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 октября с 16:30 до 17:00 на участке автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск с 298 по 299 км будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе.

 Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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