Участок региональной автодороги в Углегорском районе перекроют 30 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

30 октября с 16:30 до 17:00 на участке автомобильной дороги межмуниципального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск с 298 по 299 км будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением взрывных работ на Солнцевском угольном разрезе.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.