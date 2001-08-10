Тихоокеанское
информационное агентство
23 Октября 2026
Сейчас 13:38
81,13|91,14
В Южно-Сахалинске прошел рейд по проверке большегрузов
10:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 2800 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Более 2800 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 22 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 160 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали 16 водителей, которые не имеют права управления транспортом или лишены такого права по решению суда.

К административной ответственности привлекли 10 водителей с тонировкой, девятерых – за технические неисправности, 13 – за нарушение правил остановки и стоянки, троих – за управление незарегистрированным транспортом, четверых – за выезд на встречную полосу, одного – за непредоставление преимущества пешеходам, четверых – за нарушение правил перевозки пассажиров, одного – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Оформили два материала на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, три автомобиля поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2848 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?