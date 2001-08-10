Более 2800 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 22 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 160 нарушений ПДД.
Инспекторы задержали 16 водителей, которые не имеют права управления транспортом или лишены такого права по решению суда.
К административной ответственности привлекли 10 водителей с тонировкой, девятерых – за технические неисправности, 13 – за нарушение правил остановки и стоянки, троих – за управление незарегистрированным транспортом, четверых – за выезд на встречную полосу, одного – за непредоставление преимущества пешеходам, четверых – за нарушение правил перевозки пассажиров, одного – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Оформили два материала на должников по штрафам.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, три автомобиля поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2848 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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