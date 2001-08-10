В сгоревшем здании во Владивостоке нашли тела убитых владельцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства, сообщает РИА VladNews, ссылаясь на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

Сообщение о пожаре в трёхэтажном здании на улице Русской поступило в пожарную охрану. Пожарные быстро справились с открытым огнём. В ходе совместных действий МЧС и полиции в помещении обнаружили тела двух человек с признаками воздействия огня. Ими оказались владельцы здания – 66-летний мужчина и его 41-летняя жена.

При осмотре места происшествия эксперты нашли несколько предметов, которые могут быть связаны с преступлением: металлические канистры из-под машинного масла, кухонный нож, марлевую повязку с пятнами красно-бурого цвета, обгоревшую бейсбольную биту и образцы горючего вещества. Предварительное заключение пожарных экспертов показало, что очаг возгорания находился рядом с телом мужчины.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.