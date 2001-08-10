Тихоокеанское
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13:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

После проверки прокуратуры 11 работников предприятия в Южно-Сахалинске получили зарплату

После проверки прокуратуры 11 работников предприятия в Южно-Сахалинске получили зарплату

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения требований трудового законодательства. Установлено, что с августа 2025 по февраль 2026 года перед 11 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в сумме 2,8 млн рублей.

Прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений закона. По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ – невыплата заработной платы.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, после вмешательства надзорного ведомства права работников восстановили, задолженность по заработной плате погасили.

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