Тихоокеанское
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11:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке вертолёт совершил жёсткую посадку

На Камчатке вертолёт совершил жёсткую посадку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вертолёт «Камчатского авиапредприятия» днем 6 октября совершил жёсткую посадку в районе реки Жупанова на Камчатке, сообщает ТК "41 Регион".

Воздушное судно, совершившее жесткую посадку - грузовой вертолет Ми-8. На борту находились три человека. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Сегодня в районе реки Жупанова совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8, выполнявший перевозку груза. Информацию передал командир воздушного судна, вышедший на связь после посадки. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью нет. На место происшествия незамедлительно направлен дежурный борт Ми-8 со спасателями на борту, которые в случае необходимости окажут помощь», – сообщили в Минтрансе региона.

Специалисты оценят обстановку, окажут необходимую помощь и обеспечат безопасность на месте.

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