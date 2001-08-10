В Долинске росгвардейцы задержали агрессивного мужчину с ножом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Сахалинской области совместно с коллегами из отдела внутренних дел задержали агрессивного мужчину с ножом.

Инцидент произошёл 6 октября около 22:00. Группа задержания Долинского отделения вневедомственной охраны находилась на маршруте патрулирования, когда получила от дежурного городского отдела полиции сообщение о мужчине с ножом, замеченном на одной из улиц. Росгвардейцы оперативно прибыли в указанный район и приступили к поиску гражданина, к мероприятиям присоединились сотрудники полиции.

Вскоре недалеко от торгового центра правоохранители обнаружили мужчину, скрывавшегося в кустах. В руках у него был нож. На законные требования положить нож на землю гражданин не реагировал и продолжал вести себя агрессивно.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, оценив обстановку, сотрудник группы задержания применил физическую силу, выбил нож из рук мужчины и задержал его. Затем сотрудники полиции применили средства ограничения подвижности и вместе с росгвардейцами доставили гражданина в городской отдел полиции. В ходе разбирательства установили, что нарушитель – 51-летний житель Приморского края.

Слаженные и оперативные действия сотрудников правоохранительных ведомств позволили своевременно пресечь опасное поведение и не допустить возможных тяжких последствий.