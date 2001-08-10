Жительница Тымовского района потеряла деньги на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 октября 2026 года в дежурную часть ОМВД России «Тымовский» обратилась 44-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы денег.

Сотрудники полиции установили, что с июня по 28 сентября 2026 года потерпевшей в одном из мессенджеров написал неизвестный. Под предлогом прибыльной торговли цифровыми активами он убедил женщину в возможности быстрого заработка.

Следуя инструкциям «наставника», гражданка через мобильное приложение банка перевела на продиктованные счета деньги. Для пополнения «инвестиционного портфеля» потерпевшая оформила кредитные обязательства. Общая сумма ущерба составила 2 379 320 рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, следственное подразделение возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Сейчас проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к противоправной деятельности. Полиция напоминает: предложения быстрого заработка на инвестициях в интернете часто оказываются мошенническими схемами.