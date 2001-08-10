На улице Горького в Южно-Сахалинске столкнулись три автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 октября 2026 года в 08:45 в районе дома №36 по улице А.М. Горького произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 61-летний водитель Mitsubishi Pajero двигался в южном направлении, не обеспечил постоянный контроль за движением и совершил наезд на Mazda Demio под управлением 31-летнего водителя. После этого он столкнулся с Mitsubishi ASX под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП 10-летняя пассажирка Mitsubishi ASX получила травмы.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости постоянно контролировать движение транспортного средства.