Сахалинец потерял деньги на "криптовалютной бирже"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Двое жителей Сахалинской области стали жертвами мошенников. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от 61-летнего местного жителя.
Он рассказал, что с 31 августа по 16 сентября нашёл в интернете информацию о дополнительном заработке, после чего установил приложение централизованной криптовалютной биржи и криптовалютный кошелёк. Через некоторое время потерпевшему позвонил неизвестный мужчина, представившийся «менеджером по криптовалютной бирже», и сообщил, что заявителю необходимо скачать приложение для общения. После этого мужчине прислали реквизиты, на которые он должен был переводить свои денежные средства. Заявитель перевёл на указанные реквизиты имеющиеся деньги, однако вывести их не смог. Общая сумма ущерба составила 395 тысяч рублей.
Также в дежурную часть ОМВД России «Тымовский» обратилась 30-летняя местная жительница. Она сообщила, что 9 июля 2026 года нашла на одном из сайтов объявление о продаже запчастей на автомобиль. В ходе переписки в мессенджере «продавец» заверил потерпевшую, что занимается подбором и продажей автозапчастей. Женщина согласилась на сделку и заказала автоматическую коробку передач на свой автомобиль. Поверив мошеннику, она осуществила предоплату по указанным реквизитам в сумме 70 тысяч рублей, однако товар не пришёл.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.
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