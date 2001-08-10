После вмешательства прокуратуры в Макаровском районе осушили подвал многоквартирного дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Макаровского района провела проверку по обращению жительницы села Восточное о бездействии муниципального предприятия, обслуживающего многоквартирный жилой дом. Как рассказали ТИА «Острова» в надзорном ведомстве, установлено, что подвал дома заявительницы подтоплен канализационными стоками. Из-за этого неприятный запах распространялся по подъезду и создавал некомфортные условия для проживания всех жильцов.

В адрес руководителя управляющей организации внесено представление об устранении нарушений закона. По материалам прокуратуры района директор предприятия привлечён к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

После прокурорского вмешательства организация провела работы, направленные на устранение нарушений при содержании подвального помещения, в том числе по откачке сточных вод, комплексной санитарной обработке и дезинфекции подвала.