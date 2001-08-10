Сахалинец взял предоплату за ремонт и потратил деньги на себя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Как рассказали ТИА «Острова» в следственном управлении, фигурант работал в автосервисе.

В один из дней к нему обратился потерпевший, желавший получить услугу по кузовному ремонту автомобиля. Злоумышленник сообщил ему, что стоимость работ составит 60 тысяч рублей, и пояснил, что ремонт выполняется на условиях предварительной оплаты. Мужчина согласился и перечислил указанную сумму на счёт, реквизиты которого продиктовал фигурант.

Получив денежные средства, обвиняемый ремонт автомобиля выполнять не стал, а распорядился предоплатой по своему усмотрению, потратив её на личные нужды. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.