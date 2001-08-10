18-летняя сахалинка похитила телефон с детской площадки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела в отношении 18-летней местной жительницы, обвиняемой в краже. Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, установлено, что 24 июня 2026 года в дневное время фигурантка находилась на детской площадке, где обратила внимание на оставленную без присмотра сумку серого цвета.
Девушка взяла её, чтобы посмотреть, что внутри, и направилась в соседний двор. По пути она открыла сумку и обнаружила ключи от квартиры, банковские карты и мобильный телефон. Сумку с ключами и картами фигурантка выбросила в мусорный бак, а телефон оставила себе. SIM-карту она выбросила, после чего сбросила устройство до заводских настроек. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
Своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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