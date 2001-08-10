Тихоокеанское
информационное агентство
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14:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пассажиры из Китая пытались провезти через Сахалинскую таможню более 100 кг запчастей

Пассажиры из Китая пытались провезти через Сахалинскую таможню более 100 кг запчастей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники обнаружили партию запасных частей и строительных инструментов в чемоданах и сумках пассажиров, прилетевших рейсом из Харбина в Южно-Сахалинск. Общий вес незадекларированных товаров превысил 100 килограммов.

Трое пассажиров из Китая везли в сопровождаемом багаже запасные части для самосвалов общим весом 76 кг. Все они работают в сахалинской компании, которая занимается добычей полезных ископаемых. Запчасти признали коммерческой партией – их перемещали в адрес компании по просьбе работодателя. Ещё один пассажир того же рейса ввозил 26 кг строительных инструментов, предназначенных для ремонта автомобилей.

О необходимости декларировать товары, не предназначенные для личного пользования, пассажиры не знали. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни, в отношении нарушителей возбудили четыре дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – недекларирование товаров. Предметы правонарушений изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств. Санкция статьи предусматривает штраф и конфискацию.

Таможня напоминает: информация о правилах перемещения товаров через границу размещена до входа в зону таможенного контроля в международном секторе аэропорта Южно-Сахалинска, а также на сайте Дальневосточного таможенного управления.

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