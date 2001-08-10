Пассажиры из Китая пытались провезти через Сахалинскую таможню более 100 кг запчастей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники обнаружили партию запасных частей и строительных инструментов в чемоданах и сумках пассажиров, прилетевших рейсом из Харбина в Южно-Сахалинск. Общий вес незадекларированных товаров превысил 100 килограммов.

Трое пассажиров из Китая везли в сопровождаемом багаже запасные части для самосвалов общим весом 76 кг. Все они работают в сахалинской компании, которая занимается добычей полезных ископаемых. Запчасти признали коммерческой партией – их перемещали в адрес компании по просьбе работодателя. Ещё один пассажир того же рейса ввозил 26 кг строительных инструментов, предназначенных для ремонта автомобилей.

О необходимости декларировать товары, не предназначенные для личного пользования, пассажиры не знали. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни, в отношении нарушителей возбудили четыре дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – недекларирование товаров. Предметы правонарушений изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств. Санкция статьи предусматривает штраф и конфискацию.

Таможня напоминает: информация о правилах перемещения товаров через границу размещена до входа в зону таможенного контроля в международном секторе аэропорта Южно-Сахалинска, а также на сайте Дальневосточного таможенного управления.