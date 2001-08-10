Сахалинец нашёл кошелёк под скамьёй в торговом центре и теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела против 34-летнего жителя села Кировское. Его обвиняют в краже денег.

Установлено, что мужчина находился в одном из торговых центров Южно-Сахалинска и заметил кошелёк под скамьёй. Подняв его, он увидел внутри 30 000 рублей и решил забрать деньги себе. Купюры он положил во внутренний карман куртки, вышел во внутренний двор торгового центра и выбросил кошелёк в мусорный контейнер. Деньги потратил на личные нужды.

Действия обвиняемого квалифицировали по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело направлено в суд.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование завершено. Суд рассмотрит дело по существу.