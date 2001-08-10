В Южно-Сахалинске задержали подозреваемых в угоне автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции задержали подозреваемых в угоне автомобиля. В дежурную часть обратился 26-летний местный житель – у него пропала машина.

Оперативники установили подозреваемых. Ими оказались житель села Костромское и житель Южно-Сахалинска. Выяснилось, что 24 мая молодые люди гуляли по ночному городу. В районе улицы Гаражной они заметили припаркованный автомобиль, дёрнули ручку водительской двери и убедились, что машина не заперта. Найдя ключи в замке зажигания, они решили покататься и вернули автомобиль на место. На следующий день они повторили попытку – снова завладели машиной и скрылись на ней в неизвестном направлении.

Позже полицейские обнаружили автомобиль в Поронайске, изъяли его и вернули владельцу. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование продолжается. Полиция напоминает: не оставляйте ключи в замке зажигания и всегда запирайте машину.