Сахалинец арендовать сауну и отдал мошенникам почти 250 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Двое жителей Сахалинской области стали жертвами мошенников. В дежурную часть ОМВД России «Углегорский» обратился 55-летний житель Шахтерска. Он рассказал, что 11 июля 2026 года нашёл в интернете объявление о продаже запчастей для автомобиля. Мужчина заполнил анкету с данными машины. Позже ему позвонил «представитель магазина» и дал номер счёта. Потерпевший перевёл туда 668 тысяч рублей, но товар так и не получил.
Ещё одно заявление поступило в дежурную часть ОМВД России «Анивский» от 33-летнего местного жителя. Он увидел в интернете объявление об аренде сауны, перешёл по ссылке, и с ним связался «владелец». Тот сказал, что нужна предоплата – мужчина перевёл 6 тысяч рублей за себя. Затем мошенник потребовал оплату за каждого человека, который будет в сауне. Потерпевший перевёл в общей сложности 247 тысяч рублей, но услугу не получил.
По обоим фактам возбудили уголовные дела, ведётся следствие. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, мошенники используют психологическое давление и постоянно меняют схемы. Полиция напоминает: никогда не сообщайте коды из СМС, не переводите деньги на «безопасные» счета и не называйте полные реквизиты карты. Если вам звонят из банка или другой организации – положите трубку и перезвоните по официальному номеру. Расскажите об этих правилах пожилым родственникам. Если вы стали жертвой мошенников, сразу звоните 102 или 02.
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