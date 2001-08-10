В Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в краже продуктов из магазина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже из продуктового магазина. В дежурную часть обратился представитель торговой точки.

Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина вошёл в торговый зал, выбрал нужные товары и незаметно сложил их в пакет, который был при нём. После этого он беспрепятственно покинул магазин и скрылся. Похищенные продукты он использовал по своему усмотрению.

Сумма ущерба составила около 4 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – кража. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, расследование продолжается. Полиция проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.