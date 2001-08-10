Пятьдесят автомобилей отправили на штрафстоянку в Сахалинской области за выходные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни, с 11 по 13 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали три ДТП с пострадавшими.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 393 нарушения ПДД. Инспекторы задержали и отстранили от управления 30 водителей в состоянии опьянения, а также 61 автомобилиста без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли девять водителей незарегистрированных машин, 20 – с тонировкой, 15 – с техническими неисправностями, 22 – за выезд на встречную полосу, четырёх – за нарушение правил перевозки детей, 25 – за нарушение требований знаков и правил стоянки, троих – за управление без госзнака, двоих – за невыполнение требований полиции. Оформили 18 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской госавтоинспекции, 50 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Госавтоинспекция напоминает: управление в нетрезвом виде и грубые нарушения – основные причины ДТП с тяжёлыми последствиями. Водителям рекомендуют соблюдать правила и не садиться за руль в состоянии опьянения.