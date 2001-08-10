На Киринском месторождении в Ногликском районе погиб рабочий при укладке труб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственные органы СК России по Сахалинской области проводят процессуальную проверку по факту гибели 42-летнего рабочего на Киринском месторождении в Ногликском районе. Проверку ведут по статье 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла на одном из участков трубопровода Киринского месторождения. Мужчина работал на укладке труб и получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. От полученных травм он скончался позднее в больнице.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проводятся иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области.