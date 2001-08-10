Тихоокеанское
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10:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За сутки на Сахалине зарегистрировали два ДТП с пострадавшими

За сутки на Сахалине зарегистрировали два ДТП с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 10 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 134 нарушения ПДД. Инспекторы задержали и отстранили от управления шестерых водителей, находившихся за рулём в состоянии опьянения, а также 14 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли 13 водителей с тонировкой на стёклах, семерых – с техническими неисправностями, двоих – не уступивших дорогу пешеходам, одного – управлявшего незарегистрированным транспортом. Оформили 5 материалов на должников по штрафам.

Девять автомобилей поместили на спецстоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2863 нарушения ПДД, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской Госавтоинспекции.

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