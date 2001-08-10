Росгвардейцы изъяли 20 единиц оружия у сахалинцев за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Управлении Росгвардии по Сахалинской области подвели итоги контрольных мероприятий в сфере оборота гражданского оружия за прошедшую неделю. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели более 100 проверок, включая инспекции комнат хранения оружия в двух частных охранных организациях и на двух объектах торговли оружием.

В двух случаях выявлены нарушения — граждане-владельцы хранили оружие при просроченных разрешительных документах. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, оружие временно изъято. Наиболее частой причиной изъятий остаётся несвоевременное прохождение медицинского освидетельствования на отсутствие противопоказаний к владению оружием.

В ходе проверок в Южно-Сахалинске, Охе и Корсакове у граждан, не прошедших медосвидетельствование, правоохранители изъяли 5 единиц огнестрельного оружия, включая два охотничьих карабина с нарезным стволом. В Охе и Холмске у владельцев оружия, подозреваемых в совершении умышленных преступлений, изъяли два охотничьих ружья. Ещё один житель Холмска лишился травматического пистолета за незнание правил безопасного обращения с оружием.

Всего за неделю сотрудники Росгвардии изъяли и поместили на временное хранение 20 единиц огнестрельного оружия и 63 патрона. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, принятые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и соблюдение требований законодательства в области оборота оружия.

В сфере предоставления государственных услуг по обороту оружия и частной охранной деятельности в подразделения Управления поступило 156 обращений от граждан и организаций. Специалисты рассмотрели и приняли решения по всем 156 пакетам документов.

Управление Росгвардии по Сахалинской области напоминает владельцам изъятого оружия о необходимости принять решение о его возврате в пользование либо об отчуждении в течение одного года с момента изъятия. Если оружие не будет востребовано в установленный срок, оно подлежит отчуждению и уничтожению в соответствии с действующим законодательством.