Сахалинку будут судить за получение выплат на нерождённого ребёнка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат путём предоставления недостоверных сведений (часть 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ).
По версии следствия, обвиняемая предоставила в уполномоченные государственные органы поддельное свидетельство о рождении на несуществующего ребёнка. На основании этого документа она незаконно получала государственные пособия и меры социальной поддержки. В результате противоправных действий бюджету Российской Федерации был причинён ущерб в особо крупном размере — сумма превысила 2 миллиона рублей.
Как сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, уголовное дело уже направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления обвиняемой грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
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