На Камчатке директора рыбозавода будут судить за нелегальную икру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Камчатки направила в суд дело о продаже немаркированной красной рыбы и икры с завода в Усть-Большерецком районе. Обвиняемый – 42-летний директор предприятия, сообщает ИА «Кам 24».
По данным следствия, с июля по сентябрь прошлого года руководитель организовал на заводе производство мороженой рыбы и солёной зернистой икры из тихоокеанских лососей без обязательной маркировки. Чтобы скрыть продукцию от учёта контролирующих органов, на неё наносили маркировку с недостоверными сведениями, после чего партии везли в Петропавловск-Камчатский для отправки за пределы региона.
Незаконные действия пресёк в октябре 2025 года инспектор Россельхознадзора. Полицейские изъяли из оборота свыше 7 тонн продукции, а на два автомобиля и другое имущество фигуранта наложили арест на сумму почти 2 миллиона рублей.
Директору предъявили обвинение по статье об обороте немаркированных товаров в особо крупном размере. Дело направили на рассмотрение в Петропавловск-Камчатский городской суд.
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