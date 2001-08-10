В Южно-Сахалинске в стену дома врезался универсал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очевидец сообщает о ДТП во дворе дома на проспекте Мира в Южно-Сахалинске. По его словам, универсал врезался в стену многоэтажки, на месте работают сотрудники ГАИ, сообщает astv.ru.

Происшествие случилось у дома №245б. Судя по кадрам, пострадала передняя часть автомобиля:

Несколько дней назад в Южно-Сахалинске хэтчбек врезался в стену автоцентра. Иномарка получила внушительные повреждения, а момент её "полёта" записала камера наблюдения.