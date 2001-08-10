Тихоокеанское
информационное агентство
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11:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке на Дачных источниках вандалы повредили склон

На Камчатке на Дачных источниках вандалы повредили склон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Дачных источниках неизвестные оставили надпись на глиняном склоне одного из самых популярных туристических мест Камчатки. О случившемся сообщили в Союзе гидов Камчатки, пишет ТК "41 Регион".

По словам представителей организации, подобные действия наносят ущерб уникальному природному объекту и недопустимы. Дачные источники ежегодно посещают тысячи жителей и гостей полуострова, чтобы увидеть знаменитые фумаролы и живописные ландшафты.

В Союзе гидов призвали бережно относиться к природному наследию Камчатки и не оставлять следов своего пребывания на особо ценных территориях. Всех, кто располагает информацией о произошедшем или может помочь установить личности причастных, просят обратиться в Союз гидов Камчатки.

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