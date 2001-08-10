На Камчатке на Дачных источниках вандалы повредили склон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Дачных источниках неизвестные оставили надпись на глиняном склоне одного из самых популярных туристических мест Камчатки. О случившемся сообщили в Союзе гидов Камчатки, пишет ТК "41 Регион".

По словам представителей организации, подобные действия наносят ущерб уникальному природному объекту и недопустимы. Дачные источники ежегодно посещают тысячи жителей и гостей полуострова, чтобы увидеть знаменитые фумаролы и живописные ландшафты.

В Союзе гидов призвали бережно относиться к природному наследию Камчатки и не оставлять следов своего пребывания на особо ценных территориях. Всех, кто располагает информацией о произошедшем или может помочь установить личности причастных, просят обратиться в Союз гидов Камчатки.