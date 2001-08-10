Мошенники отправили жительницу Башкортостана в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Отдела по борьбе с противоправным использованием ИКТ УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из МВД по Республике Башкортостан предотвратили попытку дистанционного мошенничества в отношении 21-летней жительницы города Октябрьский. Схема охватила несколько регионов, но благодаря бдительности матери и оперативной работе полиции злоумышленникам не удалось довести задуманное до конца.

26 июня 2026 года девушке позвонили неизвестные и под предлогом проверки данных убедили назвать код из SMS и номер СНИЛС. Затем мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, заявили, что её подозревают в финансировании запрещённой организации, и чтобы избежать уголовной ответственности, она должна выполнить ряд заданий. Под психологическим давлением девушка съездила в Самару и Москву, но в столице её «кураторы» сорвали встречу и велели возвращаться. Затем она полетела на Сахалин, где ее попытались отправить в Тымовское за некой «посылкой», но по дороге девушка усомнилась в происходящем.

Ключевую роль сыграла мать потерпевшей – она заметила нехарактерное поведение дочери и настояла на видеозвонке с «куратором». Распознав обман, женщина пригрозила полицией, и мошенники прервали связь. После этого на связь с девушкой вышли сотрудники УМВД, которые подтвердили её опасения и разъяснили мошенническую схему. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД РФ по Сахалинской области, полицейские сопровождали девушку до безопасного возвращения домой. Благодаря оперативному взаимодействию двух региональных управлений и бдительности родственников противоправные действия были пресечены.