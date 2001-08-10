Сахалинец переехал в Москву, но продолжил получать повышенную пенсию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение против 50-летнего жителя Московского региона. Мужчину обвиняют по части 3 статьи 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат путём предоставления недостоверных сведений или умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат. Уголовное дело направили в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с июля 2023 года по февраль 2026 года обвиняемый выехал из Сахалинской области на постоянное место жительства в другой регион. Мужчина умолчал о переезде, хотя этот факт влечёт прекращение выплаты компенсации в виде повышенного районного коэффициента «1,6». В результате он причинил бюджету Российской Федерации крупный ущерб – более 900 тысяч рублей. Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре региона, в ходе предварительного следствия обвиняемый добровольно возместил всю сумму ущерба в полном объёме.

За совершение этого преступления мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Расследование завершено, дело передано в суд.