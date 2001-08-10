В Тымовском районе женщина на Mitsubishi Pajero опрокинулась в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 июля 2026 года в 16 часов 44 минуты на 568-м километре автодороги «Южно-Сахалинск – Оха» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 47-летняя водитель автомобиля Mitsubishi Pajero двигалась в северном направлении, не справилась с управлением и съехала в правый кювет, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.

Как рассказали ТИА «Острова» в Госавтоинспекции Сахалинской области, сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося – опрашивают очевидцев и изучают обстановку на месте аварии. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение. Полиция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные условия.