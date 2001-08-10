На Сахалине пенсионерка отдала курьеру 660 тысяч рублей после звонка о переводе на Украину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие дни сразу несколько жителей Сахалинской области пострадали от действий мошенников, лишившись в общей сложности более 2,5 миллиона рублей. Злоумышленники использовали различные схемы обмана – от ложных сообщений о замене домофона до взлома аккаунтов в мессенджерах.
Одной из пострадавших стала 54-летняя жительница областного центра. В период с 30 июня по 3 июля текущего года неустановленное лицо под предлогом замены домофона пыталось похитить у женщины денежные средства в размере 2 500 000 рублей, используя методы обмана и введения в заблуждение.
5 июля 2026 года в дежурную часть ОМВД России «Охинский» обратилась 81-летняя местная жительница. Она рассказала, что в период с 1 по 3 июля неизвестный мужчина сообщил ей о якобы совершённом переводе денежных средств на территорию Украины. Затем собеседник заявил, что для избежания уголовной ответственности пенсионерке необходимо «задекларировать» личные накопления и передать их курьеру. Женщина выполнила указания и отдала неизвестной посреднице 660 000 рублей.
Ещё одной жертвой аферистов стала 43-летняя жительница Корсакова. Она обратилась в полицию с заявлением о том, что 8 апреля 2026 года неизвестный, представившийся сотрудником банка, под предлогом обучения пользователя брокерским счётом попросил сообщить коды из смс-сообщений, что потерпевшая и сделала. Позже женщина обнаружила, что в её личном кабинете онлайн-банка оформлен кредит на 100 000 рублей, которые впоследствии были похищены.
Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, 3 июля в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» обратилась 57-летняя горожанка. Она пояснила, что 2 июля 2026 года в мессенджере получила сообщение от знакомой с просьбой одолжить денежные средства в сумме 10 500 рублей. Потерпевшая, не подозревая об обмане, перевела 9 000 рублей на указанный счёт. Позже выяснилось, что аккаунт знакомой был взломан, и от её имени мошенники сделали рассылку с просьбой занять деньги. Все поступившие заявления зарегистрированы, по фактам краж проводятся проверки.
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