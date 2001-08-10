Прокурор помог жителю Южно-Сахалинска получить компенсацию 2,5 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В марте 2026 года на личный приём к прокурору Сахалинской области пришёл житель Южно-Сахалинска. Мужчина рассказал о проблеме – коммерческая организация длительное время не исполняла решение суда в его пользу. Заявитель обратился за помощью в надзорное ведомство.

В 2025 году суд постановил взыскать с компании в пользу заявителя компенсацию морального вреда и материального ущерба, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия. Общая сумма выплат превышала 2,5 миллиона рублей. Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, после вмешательства надзорного ведомства коммерческая организация перечислила заявителю денежные средства в полном объёме.

Прокуратура продолжает контролировать исполнение судебных решений по социально значимым выплатам. Жители региона могут обращаться на личные приёмы и через приёмную ведомства по вопросам невыплат и иных нарушений их прав.