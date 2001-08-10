Тихоокеанское
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11:26, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске столкнулись Toyota Probox и Rav4

В Южно-Сахалинске столкнулись Toyota Probox и Rav4

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём 4 июля 2026 года в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась в районе дома № 5 по улице Холмская в 15 часов 25 минут. По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля Toyota Probox двигался в южном направлении и при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству.

Автомобилист совершил столкновение с Toyota Rav4, которая двигалась в северном направлении под управлением 52-летней женщины. Как рассказали ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалинской области, в результате ДТП водитель Toyota Rav4 получила телесные повреждения. Медики осмотрели пострадавшую на месте происшествия.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают участников и очевидцев аварии. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

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