Сахалинец при помощи подложных документов купил землю, стоимостью 900 тысяч рублей, всего за 27 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельский городской прокурор утвердил обвинительное заключение против местного жителя по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершённое в крупном размере. Уголовное дело возбудили на основании материалов прокурорской проверки, которые направили в следственный орган. Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области (с дислокацией в Невельске) расследовал это дело.

В 2025 году обвиняемый арендовал государственный земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Для получения преимущественного права на выкуп земли мужчина на основании заведомо подложных документов зарегистрировал право собственности на несуществующий объект капитального строительства. Затем он предоставил в администрацию Невельского муниципального округа подложные сведения о наличии жилого дома на арендуемом участке.

Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, на основании этих документов мужчина выкупил государственный участок площадью 1500 квадратных метров без торгов по льготной цене – за 27 387 рублей. При этом кадастровая стоимость земли превышала 900 тысяч рублей.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Невельский городской суд. За совершение этого преступления обвиняемому грозит максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев.