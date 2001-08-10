После столкновения на трассе Южно-Сахалинск-Холмск, автомобиль вылетел с дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днём 4 июля 2026 года на 52-м километре автодороги «Южно-Сахалинск – Холмск» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не учёл безопасный интервал до впереди движущейся машины. Он столкнулся с автомобилем Toyota Hilux, водитель которого в этот момент поворачивал налево.

После удара Toyota Hilux съехала с дороги и опрокинулась. Как рассказали ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалинской области, в результате ДТП 69-летняя водитель Toyota Hilux получила травмы. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Инспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.