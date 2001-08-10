Сахалинец проник в дом через окно и похитил золотые изделия с бриллиантами и топазами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долинский городской суд вынес приговор ранее судимому 28-летнему жителю Поронайского района. Суд признал его виновным в совершении кражи в крупном размере по пунктам «А» и «В» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.
Следствие и суд установили, что в декабре 2024 года осужденный убедился в отсутствии свидетелей и проник через оконный проем в жилой дом. Поднявшись на второй этаж, злоумышленник обнаружил в выдвижном ящике тумбы шкатулку. В шкатулке хранились ювелирные украшения из золота со вставками драгоценных камней – бриллиантов и топазов. Среди похищенного оказались цепочки, кулоны, серьги, кольца, браслет, а также женские часы. Общая стоимость украденного имущества превысила 500 тысяч рублей, что квалифицируется как крупный размер хищения.
С места происшествия преступник скрылся и впоследствии распорядился похищенными ценностями по собственному усмотрению. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.
Суд принял позицию государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
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