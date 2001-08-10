Сахалинцы унесли дорогой алкоголь из магазина в сумках и карманах курток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли хищение товаров из торговой точки, специализирующейся на продаже алкоголя. Двое ранее судимых граждан предстанут перед следствием за кражу дорогостоящей спиртной продукции.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, злоумышленники пришли в один из сетевых магазинов с прямым умыслом на хищение. Действуя в сговоре, они брали бутылки с дорогим алкоголем с витрин и прятали их в сумку или во внутренние карманы курток, чтобы беспрепятственно вынести похищенное мимо кассовой зоны.

После того как товар был вынесен за пределы магазина, подозреваемые распорядились им по своему усмотрению. Часть бутылок они реализовали неизвестным покупателям, а другую часть спиртного употребили сами. Общая сумма причинённого торговой точке ущерба составила 36 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Действия фигурантов квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — как кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. На период следствия оба подозреваемых задержаны в порядке, предусмотренном статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса.