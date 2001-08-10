Житель Холмска обокрал свою тетю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении средств с банковской карты. Фигурантом стал 44-летний местный житель, имеющий предыдущие судимости.

По версии следствия, инцидент произошел 18 июня 2026 года. Мужчина встретился со своей тетей, и они вместе отправились за покупками. В одном из магазинов родственник попросил у женщины банковскую карту, чтобы оплатить товары, однако провести платеж не получилось – карта была заблокирована. После этого они посетили отделение банка, где сотрудники восстановили доступ к счету. Воспользовавшись моментом, обвиняемый вновь попросил карту и, получив ее, со своего мобильного телефона зашел в личный кабинет банковского приложения своей тети.

Позднее, когда злоумышленник находился у себя дома, он произвел несколько операций. С карты родственницы были списаны деньги в общей сложности на 33 950 рублей. Из них 10 500 рублей ушли на денежные переводы, а оставшиеся 23 450 рублей были потрачены на оплату товаров в торговых точках.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Действия обвиняемого квалифицированы по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – как кража, совершенная с банковского счета и причинившая потерпевшей значительный ущерб.