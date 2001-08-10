За сутки на Сахалине пресечено 118 нарушений ПДД и зарегистрировано 4 ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сводку о происшествиях и нарушениях на дорогах за минувшие сутки опубликовала сахалинская Госавтоинспекция. По состоянию на 22 июня 2026 года, на территории региона отмечены дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадали люди.
Всего за прошедшие 24 часа зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. Помимо этого, сотрудники ведомства вели активную профилактическую работу и пресекли 118 различных нарушений правил дорожного движения.
Особое внимание полицейские уделили пресечению фактов управления транспортом в нетрезвом виде. По итогам рейдов были задержаны и отстранены от управления автомобилями 5 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Кроме того, выявлены 11 граждан, которые сели за руль, не имея на то законных оснований – они либо вовсе не получали водительских прав, либо были лишены их по решению суда.
В сводке также перечислены другие нарушения, допущенные автомобилистами. К административной ответственности привлечены 5 водителей за управление незарегистрированными в установленном порядке транспортными средствами. Ещё 3 нарушителя попались на использовании тонированных стёкол, не соответствующих нормативам, и ещё 3 – за управление машинами с техническими неисправностями. Также зафиксированы единичные случаи: один водитель нарушил требования дорожных знаков и правила стоянки, один допустил выезд на полосу встречного движения, и ещё один автомобилист нарушил правила перевозки детей.
Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции составили 11 административных материалов на водителей, которые не оплатили ранее выписанные штрафы по линии ведомства в установленный законом срок.
Восемь автомобилей были задержаны и помещены на специализированную стоянку.
Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалинской области, за минувший день работали и стационарные комплексы автоматической фиксации. Камеры фото- и видеофиксации зафиксировали 2763 нарушения Правил дорожного движения.
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