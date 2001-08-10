Росгвардейцы Сахалина за неделю более 90 раз выезжали на сработки сигнализаций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области подвели еженедельные итоги работы подразделений вневедомственной охраны, входящих в структуру Росгвардии. Основное внимание в сводке уделено оперативности реагирования на сигналы тревоги и результатам патрулирования общественных мест, а также одному из резонансных случаев на дороге в районном центре.

За прошедшие семь дней дежурные группы задержания выезжали по сработке сигнализации более 90 раз. При этом в 18 случаях поводом для экстренного прибытия сотрудников стали нажатия на тревожные кнопки, установленные на охраняемых объектах. На этих же подконтрольных территориях стражи порядка пресекли четыре попытки нарушения законодательства, причем три из них напрямую касались попыток кражи чужого имущества.

Помимо охраны стационарных объектов, наряды активно работали на открытых территориях. В ходе несения службы на пеших и автомобильных маршрутах, которые охватывают улицы, городские парки, скверы и дорожные магистрали, полицейские выявили и остановили ещё девять противоправных действий. Среди них значились несоблюдение правил административного надзора, факты мелкого хулиганства и различные нарушения правил дорожного движения. Все задержанные граждане для проведения дальнейших процессуальных мероприятий и установления всех обстоятельств были переданы в территориальные отделы органов внутренних дел.

Наиболее примечательный инцидент за неделю случился в вечернее время 17 июня в городе Охе. Сотрудники Росгвардии, патрулирующие улицы, заметили легковую автомашину, водитель которой вёл транспортное средство нестабильно: автомобиль несколько раз резко менял скорость и вилял по дороге. Правоохранители использовали специальные звуковые сигналы и громкоговорящее устройство, чтобы остановить нарушителя.

После того как машина была остановлена, выяснилось, что за рулём находится 55-летний житель Охи, имевший внешние признаки сильного алкогольного опьянения. При детальной проверке документов обнаружилось, что у мужчины нет водительского удостоверения, поскольку ранее он уже был лишён права садиться за руль за аналогичное нарушение, связанное с управлением транспортом в нетрезвом виде. Для составления протокола и выполнения всех необходимых следственных действий нарушителя передали инспекторам Госавтоинспекции. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, данный случай находится на особом контроле.