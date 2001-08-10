Росгвардейцы Сахалина за неделю более 90 раз выезжали на сработки сигнализаций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области подвели еженедельные итоги работы подразделений вневедомственной охраны, входящих в структуру Росгвардии. Основное внимание в сводке уделено оперативности реагирования на сигналы тревоги и результатам патрулирования общественных мест, а также одному из резонансных случаев на дороге в районном центре.
За прошедшие семь дней дежурные группы задержания выезжали по сработке сигнализации более 90 раз. При этом в 18 случаях поводом для экстренного прибытия сотрудников стали нажатия на тревожные кнопки, установленные на охраняемых объектах. На этих же подконтрольных территориях стражи порядка пресекли четыре попытки нарушения законодательства, причем три из них напрямую касались попыток кражи чужого имущества.
Помимо охраны стационарных объектов, наряды активно работали на открытых территориях. В ходе несения службы на пеших и автомобильных маршрутах, которые охватывают улицы, городские парки, скверы и дорожные магистрали, полицейские выявили и остановили ещё девять противоправных действий. Среди них значились несоблюдение правил административного надзора, факты мелкого хулиганства и различные нарушения правил дорожного движения. Все задержанные граждане для проведения дальнейших процессуальных мероприятий и установления всех обстоятельств были переданы в территориальные отделы органов внутренних дел.
Наиболее примечательный инцидент за неделю случился в вечернее время 17 июня в городе Охе. Сотрудники Росгвардии, патрулирующие улицы, заметили легковую автомашину, водитель которой вёл транспортное средство нестабильно: автомобиль несколько раз резко менял скорость и вилял по дороге. Правоохранители использовали специальные звуковые сигналы и громкоговорящее устройство, чтобы остановить нарушителя.
После того как машина была остановлена, выяснилось, что за рулём находится 55-летний житель Охи, имевший внешние признаки сильного алкогольного опьянения. При детальной проверке документов обнаружилось, что у мужчины нет водительского удостоверения, поскольку ранее он уже был лишён права садиться за руль за аналогичное нарушение, связанное с управлением транспортом в нетрезвом виде. Для составления протокола и выполнения всех необходимых следственных действий нарушителя передали инспекторам Госавтоинспекции. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, данный случай находится на особом контроле.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня На Сахалине полицейские за пять дней изъяли более 9 тысяч бутылок нелегального алкоголя
09:59 Сегодня Четыре немецкие овчарки приступят к работе в аэропорту Южно-Сахалинска с 1 июля
09:44 Сегодня На Сахалине за сутки камеры зафиксировали 4250 нарушений ПДД
09:41 Сегодня Школьники из Синегорска выиграли грант в 200 тысяч рублей на Всероссийском конкурсе
10:51 15 Июня Известного крабопромышленника задержали в Приморье
11:09 15 Июня Сахалинские мастера создали текстильные панно с мысом Великан и останцем Лягушка
10:25 15 Июня Сахалинские автоинспекторы за выходные дни задержали 33 пьяных водителя
14:33 15 Июня Традиционный корейский костюм ханбок представили в Южно-Сахалинске
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
Выбор редакции
- 09:59 Сегодня Четыре немецкие овчарки приступят к работе в аэропорту Южно-Сахалинска с 1 июля
- 10:16 Вчера Сахалинские спортсмены взяли бронзу командного зачета на фестивале ИнваАмур-2026
- 14:38 17 Июня Подростки из Южно-Сахалинска поборолись за призовые места в турнире "360"
- 09:50 17 Июня Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?