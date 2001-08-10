Жительница областного центра похитила детские вещи и подарила их родственникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре сотрудники полиции завершили разбирательство по факту хищения товаров из магазина, реализующего продукцию для детей. Злоумышленницей оказалась местная жительница, которая вынесла из торговой точки одежду и другие детские вещи, не оплатив их полную стоимость.

По версии следствия, подозреваемая находилась в одном из торговых центров Южно-Сахалинска, где зашла в отдел детских товаров. Осматривая витрины, она выбрала несколько предметов гардероба и прочие изделия для ребёнка, после чего приняла решение их похитить. Чтобы избежать срабатывания систем контроля, фигурантка заранее сорвала с части товаров бирки и ценники, а затем сложила всё в собственную сумку. На выходе она прошла через кассовую зону, однако оплатила лишь один товар с минимальной ценой, тогда как остальные вещи остались неучтёнными. С похищенным имуществом женщина покинула магазин. В дальнейшем, как установили оперативники, она распорядилась украденным по своему усмотрению — подарила эти вещи своим родственникам.

Общая сумма причинённого торговой точке ущерба оценивается в 21 тысячу рублей, как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное производство. Её действия квалифицированы по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — как кража, то есть тайное хищение чужого имущества. На время следственных мероприятий женщине избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, — ей вынесена подписка о невыезде и надлежащем поведении.