Сахалинка украла коляску из подъезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе полицейские установили личность женщины, причастной к хищению детской коляски из подъезда многоквартирного дома.

Потерпевшая оставила коляску в общем коридоре на первом этаже. В ночное время мимо проходила 39-летняя горожанка. Она заметила оставленное имущество и решила его забрать. Дождавшись момента, когда поблизости никого не было, фигурантка взяла коляску и ушла с ней с места происшествия.

Сумма нанесённого ущерба составила 6 000 рублей.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули владелице. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба гражданину.