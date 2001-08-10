Жительница Корсакова укусила сотрудницу полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковский межрайонный следственный отдел СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 31-летней местной жительницы. Следствие квалифицирует её действия по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошёл 11 июня 2026 года в вечернее время в подъезде жилого дома на улице Окружной.

Трое сотрудников полиции прибыли на вызов о нарушении общественного порядка. Правоохранители находились при исполнении служебных обязанностей. В подъезде они обнаружили гражданку, которая пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские потребовали от женщины прекратить противоправные действия и проследовать в отдел для оформления административного протокола.

Женщина отказалась подчиниться законным требованиям. Она схватила одну из сотрудниц полиции за руку и форменную куртку, после чего потянула полицейского на себя и укусила её в область груди. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК России по Сахалинской области, на данный момент следователи проводят необходимые процессуальные действия – они собирают и закрепляют доказательства по уголовному делу. Расследование продолжается.