Тихоокеанское
информационное агентство
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14:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 8,3 километра

Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 8,3 километра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на четверг, 18 июня, на камчатском вулкане Шивелуч произошёл мощный пепловый выброс. Высота столба – около 8 300 метров над уровнем моря. Перемещение пепла сняли на фото, пишет ИА «Кам 24».

По данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук», активность вулкана наблюдалась с 03:55 до 04:15 по камчатскому времени.

Шивелуч остаётся одним из самых активных вулканов Камчатки. Учёные продолжают вести непрерывный мониторинг его состояния и отслеживать распространение пепловых выбросов.

Вечером 6 июня пепел из вулкана Шивелуч поднялся на высоту 12 000 метров. Шивелучу присвоен «красный» код авиационной опасности.

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