На Сахалине задержан островитянин, ловивший сетью симу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинском районе сотрудники полиции задержали 63-летнего жителя Южно-Сахалинска за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Оперативно-профилактическое мероприятие «Путина-2026» провели сотрудники ОУР ОМВД России «Долинский» совместно с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Долинскому району. Мужчина находился на реке Мануй в селе Взморье – на миграционных путях к местам нереста лососевых пород – и использовал запрещённое орудие лова, ставную сеть, с помощью которой добыл 29 экземпляров симы.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, полицейские изъяли у нарушителя сеть, лодку и рыбацкий костюм. Сумма нанесённого ущерба составила 298 тысяч рублей. Отдел дознания возбудил уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба.
Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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