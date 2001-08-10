Сахалинка, устанавливая домофон, перевела мошенникам более шести миллионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 46-летняя женщина стала очередной пострадавшей от действий мошенников. В период с 9 по 14 июня неизвестный в мессенджере под предлогом установки домофона попросил её сообщить код из смс-сообщения, и она выполнила это требование.

Затем злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили потерпевшую, что против неё совершают мошеннические действия, и для сохранности сбережений необходимо перевести 6 300 000 рублей на безопасный счёт – женщина перевела деньги.

Как сообщили ТИА «Острова» в полиции, ещё один заявитель – 63-летний житель Корсакова – обратился с аналогичной проблемой. В мае 2026 года он увидел в интернете анкету о выплатах пенсионерам, заполнил её для получения полной информации, после чего ему позвонила неизвестная и предложила дополнительный заработок через инвестиции.

Заявитель действовал по инструкции, установил мобильное приложение, зарегистрировался там и увидел счёт для перевода средств. В период с 1 по 20 мая он вносил деньги на указанный счёт, а в июне попытался вывести их на банковскую карту, но средства так и не поступили.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела. Правоохранители проводят следственные действия.