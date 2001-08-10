Сахалинец нашел телефон и решил оставить его себе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли хищение мобильного телефона. Заявительница в дневное время оставила свой аппарат на лавочке в сквере имени Чехова и не сразу заметила пропажу. Позже телефон обнаружил прохожий, который не стал искать хозяйку, а забрал устройство себе для личного пользования.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, сумма причиненного ущерба составила 65 тысяч рублей. Правоохранители оперативно нашли похищенное имущество, изъяли его и вернули законной владелице. В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.