Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июня 2026
Сейчас 23:15
72,75|84,34
Жителей и гостей Южно-Сахалинска предупреждают об отключениях воды
10:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

УФСБ задержала на Сахалине уроженца Центральной Азии за переводы денег террористам

УФСБ задержала на Сахалине уроженца Центральной Азии за переводы денег террористам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники УФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность уроженца одной из республик Центральной Азии 1977 года рождения – мужчина причастен к переводам денег в пользу террористов. Задержанный проживал на Сахалине, где нашел в интернете банковские реквизиты международной группировки, которую российское законодательство признает террористической, и перечислял туда средства не единожды.

Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело против этого человека по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ – содействие терроризму через финансирование. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ по Сахалинской области, все переводы злоумышленник совершал дистанционно, используя найденные в сети реквизиты. Правоохранители установили факты перечисления средств и собрали достаточную доказательную базу для передачи дела в суд. Теперь задержанному грозит наказание по статье о финансировании терроризма – расследование продолжается.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?