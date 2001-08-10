Мотоциклист столкнулся с внедорожником на проспекте Мира в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 17 июня 2026 года в Южно-Сахалинске столкнулись мотоцикл Yamaha Serow и автомобиль Toyota Land Cruiser – авария произошла в районе дома 280 по проспекту Мира в 17 часов 50 минут. В результате ДТП пострадал 24-летний водитель мотоцикла, он получил травмы.

По предварительным данным, молодой человек управлял двухколесным транспортом и двигался в южном направлении. В пути он нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, что привело к столкновению с попутным автомобилем Toyota Land Cruiser – за рулем внедорожника находился 34-летний водитель, который в тот момент совершал поворот налево.

После удара байкер получил травмы, характер повреждений не уточняется. Как рассказали ТИА «Острова» в областной автоинспекции, сотрудники проводят проверку по факту происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.