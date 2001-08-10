На Сахалине школьник украл часы в гостях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя региона, которого обвиняют в краже дорогих наручных часов.

Как установили следователи, 19 сентября 2025 года 17-летний фигурант дела находился в гостях в селе Троицкое. В ходе визита его внимание привлекли наручные часы, оставленные на столе без присмотра. Принадлежали они хозяину дома, который являлся потерпевшим по данному делу. У молодого человека возник умысел завладеть чужим имуществом для собственных нужд.

Убедившись, что никто из присутствующих не смотрит в его сторону, подросток забрал часы со стола и спрятал их в карман своей куртки. Сразу после этого он покинул место происшествия, не желая быть застигнутым врасплох. В дальнейшем похищенным имуществом обвиняемый распорядился по своему усмотрению, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Размер материального ущерба, нанесенного владельцу часов, был оценен в 11 844 рубля. Для гражданина эта сумма признана значительной, что повлияло на квалификацию действий злоумышленника.

В связи с доказанными обстоятельствами дела молодому человеку предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная норма закона предусматривает ответственность за тайное хищение чужой собственности, совершенное с причинением потерпевшему значительного материального ущерба.