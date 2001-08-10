На Сахалине школьник украл часы в гостях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя региона, которого обвиняют в краже дорогих наручных часов.
Как установили следователи, 19 сентября 2025 года 17-летний фигурант дела находился в гостях в селе Троицкое. В ходе визита его внимание привлекли наручные часы, оставленные на столе без присмотра. Принадлежали они хозяину дома, который являлся потерпевшим по данному делу. У молодого человека возник умысел завладеть чужим имуществом для собственных нужд.
Убедившись, что никто из присутствующих не смотрит в его сторону, подросток забрал часы со стола и спрятал их в карман своей куртки. Сразу после этого он покинул место происшествия, не желая быть застигнутым врасплох. В дальнейшем похищенным имуществом обвиняемый распорядился по своему усмотрению, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
Размер материального ущерба, нанесенного владельцу часов, был оценен в 11 844 рубля. Для гражданина эта сумма признана значительной, что повлияло на квалификацию действий злоумышленника.
В связи с доказанными обстоятельствами дела молодому человеку предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная норма закона предусматривает ответственность за тайное хищение чужой собственности, совершенное с причинением потерпевшему значительного материального ущерба.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:27 Сегодня В Корсакове уложено более половины труб нового магистрального водовода
09:03 Сегодня Сахалинец в пьяной ссоре убил собутыльника
08:35 Сегодня Жители Сахалинской области активно используют электронные сертификаты для покупки средств реабилитации
09:50 Сегодня Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
10:11 11 Июня Минтруд: страховые пенсии, включая выплаты многодетным матерям, будут назначать без заявлений граждан
09:28 11 Июня На Сахалине сбили ребенка, выбежавшего на дорогу
10:45 11 Июня За сутки на Сахалине камеры зафиксировали более 2,5 тысяч нарушений ПДД
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
Выбор редакции
- 14:38 Сегодня Подростки из Южно-Сахалинска поборолись за призовые места в турнире "360"
- 09:50 Сегодня Карьерные клубы Сахалина помогли найти работу более чем 100 женщинам
- 14:33 15 Июня Традиционный корейский костюм ханбок представили в Южно-Сахалинске
- 11:09 15 Июня Сахалинские мастера создали текстильные панно с мысом Великан и останцем Лягушка
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?